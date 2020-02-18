Ташкент, 18 февраля, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Делегация агентства «Узатом» находится с рабочим визитом в Индии с целью изучения опыта этой страны по строительству и эксплуатации АЭС, проведения переговоров с соответствующими министерствами и ведомствами по налаживанию сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, сообщает Минэнерго Узбекистана.

Индия

«Индийская сторона подчеркнула наличие большого интереса в участии в развитии национальной ядерной инфраструктуры Республики Узбекистан и заверила о всесторонней поддержке Узбекистана, являющегося давним партнером Индии», говорится в сообщении.

В ходе встреч были детально обсуждены вопросы развития сотрудничества в ряде направлений, в частности, в подготовке кадров, оказании консультационных услуг при проектировании и строительстве АЭС в Узбекистане, развитии ядерной медицины и в других сферах.

«В рамках программы визита также предусмотрены посещение атомной электростанции «Куданкулам» и проведение встреч с соответствующими ведомствами и компаниями», говорится в сообщении.