Киев, 18 февраля, 2020, 12:50 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что сегодня, 18 февраля, началось «наступление российских войск» на Украину, и уже есть первые жертвы боевых действий.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Об этом он заявил журналистам, комментируя обострение ситуации на Луганщине, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко подчеркнул, что «наступление российских войск» идет с использованием крупнокалиберной артиллерии и 120-миллиметровых минометов.

«Есть первые жертвы… Это, наверное, тот мир, который увидели, когда заглянули в глаза Путину. Такой мир Путин готов предоставить Украине», — сказал бывший президент.

В завершение он призвал «не верить руководству России» и сделать всё возможное для того, чтобы защитить Украину — в частности укреплять армию, язык, церковь и беречь «движение в Европу».

ИА REGNUM напоминает, что, по официальной информации Киева, в ходе сегодняшних боевых действий ВСУ «предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией». В рядах украинской армии — один погибший, четверо получили легкие ранения. Подчеркивается, что после сражения, которое продолжалось несколько часов, «противник запросил режим тишины». Президент Зеленский собрал экстренное заседание Совнацбеза и заявил о «циничной провокации» и «попытке сорвать мирный процесс».