Ростов, Ярославская область, 18 февраля, 2020, 13:01 — ИА Регнум. Руководить муниципальными котельными Ростовского района Ярославской области назначен человек, обвинявшийся в преступлениях в сфере ЖКХ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Adm-vyaz.ru Котельная в Вязниках

В сентябре 2019 года директором МУП «Расчетный центр» (учредитель — администрация Ростовского района) назначен Алексей Заболотнов. В ведении МУП «Расчетный центр» находятся несколько десятков котельных и сети Ростовского района.

Rusprofile.ru МУП «Расчетный центр»

Заболотнов ранее возглавлял скандально известное ООО «Вязники Энергия» (учредитель — Рафаэль Назарян), выступившее концессионером объектов теплоснабжения в Вязниковском районе Владимирской области.

Информация об Алексее Заболотнове — директоре ООО «Вязники Энергия»

Всего «Вязники энергия» было передано в концессию 28 котельных в 2015 году. Фирма обещала их реконструировать. Но вместо реконструкции компания перестала платить за газ, электроэнергию и воду, не платила налоги и выводила средства в другие подконтрольные владельцу компании.

В отношении Алексея Заболотнова были возбуждены уголовные дела, расследованием которых занимался отдел по расследованию особо важных дел Владимирского следственного комитета. Приговор был вынесен в августе 2019 года — как раз накануне назначения предпринимателя в Ростов.

Viaznikovsky--wld.sudrf.r Фрагмент приговора суда

Директор был признан виновным в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и злостном неисполнении решения суда. Дело в том, что по искам ряда организаций «Вязники энергия» должны были все средства перечислять кредиторам. Но этого не происходило.

«С целью злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности () генеральный директор ООО «Вязники Энергия» Заболотнов А.В. из выданных под отчет денежных средств направил на расчеты с контрагентами предприятия 8 482 551,53 рублей, для чего с работниками ООО «Вязники Энергия» заключал договоры поручения, тем самым намеренно выводил денежные средства из активов предприятия. () Подсудимый Заболотнов А.В. в судебном заседании признал себя виновным в совершении инкриминированных ему преступлений», — говорится в приговоре суда.

Приговор Заболотнову суд вынес на удивление мягкий — штраф в 50 тысяч рублей.

Помимо этого, в отношении Заболотнова было возбуждено еще одно уголовное дело. Следователи обвинили его в уклонении от уплаты налогов и сборов на сумму около 10 млн рублей. Речь идет о расчетах помимо арестованных счетов «Вязники Энергия». В отдельное производство дело было выделено в отношении единственного учредителя компании, которым, по данным ЕГРЮЛ, является Рафаэль Назарян. В январе 2020 года Вязниковский районный суд принял решение прекратить уголовное дело в отношении Заболотнова по нереабилитирующему основанию «в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа». Сумма штрафа опять же оказалась невелика — лишь 100 тысяч рублей. Директор возместил нанесенный государству ущерб, что и позволило применить к нему такую меру. Однако опубликованное решение судапроливает свет не только на владимирские, но и на ярославские события.

Уклоняясь от уплаты налогов, сотрудники компании «Вязники Энергия» по личному указанию Заболотнова заплаченные в кассу предприятия деньги перечисляли на счета контрагентов компании, подконтрольных учредителю Рафаэлю Назаряну. Платежным агентом, который собирал деньги с жителей, являлось ООО «Расчетный центр», директором и учредителем которого являлся также Рафаэль Назарян. Собирая деньги жителей за поставленное «Вязники Энергия» тепло и горячую воду, «Расчетный центр» не перечислял их на арестованные по требованию налоговой и кредиторов счета поставщика тепла, а тратил их на расчеты с другими контрагентами компании. Кроме того, фирма перечисляла деньги «при исполнении договора по объектам теплоснабжения на территории Калининградской области». Как сказано в решении суда, средства пошли «на цели, не связанные с непосредственным обеспечением населения услугами теплоснабжения: за аренду, деловые поездки и восстановление асфальтного покрытия на объекте в Калининградской области.»

Зачем фирме, ведущей работу в владимирской глубинке, заключать договоры в российском анклаве? Ответ на этот вопрос дает сайт госзакупок. «Вязники Энергия» заключало договоры на ремонт котельных в городе Черняховске Калининградской области. А котельные в Черняховске находятся в концессии у ООО «Марсово поле». Учредителем ООО «Марсово поле» является Давид Назарян — брат Рафаэля Назаряна.

Zakupki.gov.ru Закупки «Вязники Энергия» для Калининградской области

Но помощью в ремонтах дело не ограничивалось. Работающая в Калининградской области компания якобы давала владимирской деньги в долг. Как следует из решения суда, договор, судя по всему, был фиктивным.

«По результатам анализа выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Вязники Энергия» предоставление ООО «Марсово поле» денежных средств в адрес ООО «Вязники Энергия» по договору займа от 14.12.2016 также не установлено. Вместе с тем по указанному договору ООО «Вязники Энергия» возвратило ООО «Марсово поле» денежные средства в размере 8 264 639 руб. В соответствии с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Марсово поле» большая часть денежных средств поступает на расчетный счет ООО «Марсово поле» от ООО «Вязники Энергия» в качестве финансовой помощи», — говорится в постановлении арбитражного суда Владимирской области от 19 марта 2019 года.

Из совокупности решений по уголовному делу и делу о банкротстве можно сделать вывод, что средства из ООО «Вязники Энергия» выводились в ООО «Марсово поле».

По данным сайта госзакупок, ООО «Марсово поле» заказывало в 2019 году «Консультационные услуги по правовому сопровождению подготовки к заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения городского поселения Ростов Ярославской области».

Учредитель ООО «Марсово поле» Давид Назарян — учредитель ООО «Комплекс развития территорий», с которым администрация Ростовского района Ярославской области заключила соглашение о передаче в концессию объектов теплоснабжения.

Случайно ли совпали появление в Ростове Великом бывшего директора ООО «Вязники энергия» (учредитель Рафаэль Назарян) и заключение концессионного соглашения с ООО «Комплекс развития территорий» (учредитель Давид Назарян)? Каким образом находящийся под уголовным преследованием (на сентябрь 2019 года) и только что осужденный Алексей Заболотнов был назначен директором ростовского муниципального предприятия при том, что его имущество решением районных властей планируется для сдачи в концессию? Департамент ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области не видит никакой связи между владимирскими и ярославскими концессионерами — несмотря на родственников-учредителей и активные хозяйственные контакты компаний, отраженные в судебных решениях и на портале госзакупок.

«ООО «Комплекс развития территорий» (ООО «КРТ») и ООО «Агентство территориального развития» (ООО «АТР») были учреждены в 2004 и в 2005 году, и, по словам учредителей, данные организации не имеют никакого отношения к организациям во Владимирской области», — говорится в комментарии департамента в ответ на публикацию ИА REGNUM.

ИА REGNUM рекомендует чиновникам департамента ЖКХ не верить лишь «словам учредителей», а воспользоваться поисковыми системами интернета.

Руководству департамента и Ростовского района будет полезно оценить итоги работы компании «Вязники Энергия». Весной 2019 года администрация Вязников «решила проверить», как исполняется концессионное соглашение. Специальная комиссия побывала на котельных, составив акты их осмотра. Эти акты опубликованы на сайте Вязниковской администрации. Для убедительности в них есть даже фотографии. Документы однотипны: модернизация должна была пройти в 2016 году, судом перенесена на 2018, документально модернизация не подтверждена, доступ на объекты отсутствует. На фотографиях видно, что многие котельные находятся в ужасающем состоянии.

Adm-vyaz.ru Котельная в Вязниках

Это сообщил и руководитель компании, назначенный уже в ходе банкротства после увольнения Алексея Заболотнова. По его данным, около 15 млн рублей в год компания тратила только на содержание офиса в Санкт-Петербурге (где, кстати, зарегистрировано ООО «Марсово поле»), а ремонтами почти не занималась.

«На обслуживании ООО «Вязники Энергия» находятся 28 котельных. Из них только 4 имеют износ 35%. Остальные почти полностью выработали свой ресурс, — рассказал назначенный в ходе банкротства исполнительный директор компании Андрей Щинов газете «Районка. 21 век» в 2019 году , на четвертом году концессии.

На конец 2018 года, по словам Андрея Щинова, за газ, электричество и воду фирма не заплатила 427 миллионов рублей. А жители и организации района были должны ООО «Вязники Энергия» 177 млн рублей. Куда исчезли 250 миллионов рублей разницы, а также деньги, которые нужно было вложить в реконструкцию котельных и ремонт сетей? Ответ на этот вопрос дает постановление арбитражного суда Владимирской области. Оно раскрывает технологию вывода денег из концессии.

«Единственным контрагентом ООО «Вязники Энергия» по выполнению работ, связанных с реконструкцией тепловых сетей, являлось ООО «СК Монтажстрой», в адрес которого в 2015 — 2017 годах перечислено 108 598 500 руб., из них за поставку труб, за строительно-монтажные работы в размере 56 789 000 руб., в том числе НДС 8662 700 руб., остальные заемные средства. ООО «СК Монтажстрой» не имеет в собственности недвижимого имущества, транспортных средств и земельных участков, а также не имеет работников и лиц, привлеченных по договорам гражданско-правового характера. Справки по форме 2-НДФЛ за 2015 год представлены на одного человека, за 2016 год — на три человека, за 2017 год — на одиннадцать человек. По результатам мероприятий налогового контроля установлены обстоятельства, свидетельствующие о согласованных действиях по созданию ООО «Вязники Энергия» формального документооборота с подставной организацией ООО «СК Монтажстрой», — говорится в постановлении арбитражного суда Владимирской области.

Иначе говоря, деньги, которые должны были пойти на ремонт, просто выводились в подставную организацию. Концессия оказалась весьма удобным способом такого «заработка». Ведь объекты теплоснабжения передаются в пользование концессионеру под обещание вложить в них деньги. Возврат средств происходит через повышение тарифа, в котором учитываются инвестиционные затраты. Если в реальности затраты не производить, а полученные деньги выводить из компании, да еще не платить за газ, электричество и воду, концессия становится сродни золотому прииску. При этом в случае банкротства компания не отвечает ничем — ведь никакого имущества в собственности у нее нет. Оно просто возвращается собственнику — местным властям.

Хочется верить, что этот сценарий в Ярославской области невозможен. Департамент ЖКХ и регулирования тарифов региона настроен оптимистично. В качестве аргументов приводятся сведения о том, что концессионеру одобрено получение крупного кредита в госбанке, одобрена заявка на средства федерального бюджета из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В любом случае, результат концессии во многом будет зависеть от действий властей Ярославской области и лично губернатора. На них же будет лежать и политическая ответственность за принятые решения.