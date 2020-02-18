Калуга, 18 февраля, 2020, 16:29 — ИА Регнум. В Калуге на собрании клира и мирян митрополии Русской Православной Церкви зашёл разговор о необходимости усиления мер по обеспечению безопасности прихожан и священнослужителей в храмах. Об этом 18 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Http://eparhia-kaluga.ru/ По словам владыки Климента, в настоящее время прорабатываются документы, которые будут обеспечивать безопасность храмов

По словам владыки Климента, в настоящее время прорабатываются документы, которые будут обеспечивать безопасность храмов от нападений террористов и неадекватных или не вполне здоровых людей.

Напомним, утром 16 февраля 2020 года в алтарь храма святителя Николая Мирликийского в Покровском в центре Москвы ворвался мужчина в неадекватном состоянии с ножом и ранил двух помощников настоятеля храма. Нападавший был задержан прихожанами, которые передали его полицейским.