Красноярск, 18 февраля, 2020, 12:15 — ИА Регнум. В Красноярске с 14 по 18 февраля действует так называемый режим «чёрного неба», объявлены неблагоприятные метеоусловия. Эта ситуация активно обсуждается в красноярских пабликах в социальных сетях.

Скриншот со страницы паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Смог в Красноярске

«Яд вокруг», — пишет пользователь на странице паблика «Я живу в Красноярске».

«Вижу, чем дышу», — подчёркивает ещё одна подписчица.

В ответ на общественный резонанс красноярские экологические активисты предложили горожанам выйти на очередной митинг «За чистое небо». Предварительно акция протеста запланирована на 29 марта. Однако организатором ещё нужно получить согласие властей на её проведение. Не исключено, что дата проведения митинга изменится.

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Как сообщало ИА REGNUM, экологическая ситуация в Красноярске далека от нормальной. Экологические активисты и горожане в соцсетях и вовсе называют её катастрофической. Они винят в сложившейся ситуации промышленные, тепловые предприятия и транспорт.

Периодически на город опускается густой смог, становится трудно дышать. Красноярцы называют такие периоды режимами «чёрного неба».

Несколько раз в Красноярске проходили согласованные властями митинги «За чистое небо», собиравшие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.