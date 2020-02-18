Барнаул, 18 февраля, 2020, 11:29 — ИА Регнум. Алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин рассказал корреспонденту ИА REGNUM, почему не следует вносить в Жилищный кодекс РФ поправки, запрещающие отключение услуг ЖКХ за долги:

Водопроводный кран

«Во-первых, инициаторы поправок ссылаются на некую «экзотическую» ситуацию, когда должники не платят и наносят вред жилью соседей. Я ни разу не сталкивался и даже не слышал о подобных инцидентах. Поэтому подобная аргументация явно надуманная.

Второе. Инициируют данные новации «левые», которые привыкли исходить из интересов якобы «простого народа». И во времена СССР все эти долги падали тяжелым грузом на государственный бюджет. Подобная «квазиэкономика» и обрушила великую страну. Сегодня мы живем в эпоху рыночной экономики. Поэтому любой серьезный политик должен для любых популистских лозунгов обозначить источник погашения долгов.

По опыту своего ТСЖ могу сказать, что подобные должники вызывают гнев соседей. Вот только что занимался должниками трёх квартир. В одной из них живет «крутой» предприниматель, имеет автомобиль, дорогую породистую собачку, не стесняется выпить, а долгов накопил более 100 тысяч. И гасит частично долги только тогда, когда отключаем электроэнергию.

Другую квартиру занимает молодой человек, которому бабушки оставили наследство в виде двух квартир. Вот он и мается с этими двумя квартирами: и не платит, и не продаёт, ссылаясь на то, что он не найдёт работы.

В третьей квартире должником является серьёзный предприниматель, имеет дорогую машину, где-то ведет бизнес за пределами края, но платит только после очередного отключения электроэнергии. А ведь все долги этих трёх квартир висят на ТСЖ. И, по сути, жильцы других квартир как-бы кредитуют этих должников.

Поэтому я бы лишь ограничился поправками о том, что разрешается отключение электроэнергии за долги по всем коммунальным и жилищным услугам, так как сегодня разрешается отключение электроснабжения только за долги по электроэнергии», — отметил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Алексей Куринный (КПРФ), по данным «Известий», предложил внести поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса РФ, запрещающие отключать жителям России услуги ЖКХ за долги. Поддержку данной инициативы в октябре 2019 года высказывали представители ЛДПР и «Справедливой России».

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