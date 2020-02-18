Киев, 18 февраля, 2020, 11:10 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 18 февраля, сообщили об обострении боевых действий в Донбассе — военные столкновения идут с раннего утра на Луганщине, в районе Новотошковского, Орехового, Крымского, хутора Вольного, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

В частности, по информации штаба Операции объединенных сил в Киеве, под огневым прикрытием противник перешел к активным наступательным действиям и предпринял попытку продвижения через линию разграничения.

Также в Киеве отмечают, что враг применяет минометы калибра 120 мм, ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Известно, что в результате вражеских обстрелов ВСУ понесли потери. По состоянию на 10:00 по киевскому времени боевые действия продолжаются.

«Непонимание обстановки и беспомощность высшего руководства отчетливо проявляется именно в такие моменты. Бой в Золотом идет с 5 утра, ситуация на фронте очень тяжелая, грохот артиллерии прекрасно слышат жители Северодонецка, Лисичанска, Попасной, а в Украине тишина, никто не беспокоится в Киеве… нет заявлений штабов, офис президента молчит, нет позиции главнокомандующего. Все боятся что-то сказать — ведь это означает признать, что пустые разговоры о перемирии и «совместных патрулях» разорваны в клочья. Это выглядит сейчас как полнейшая беспомощность», — комментирует ситуацию украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.