Барнаул, 18 февраля, 2020, 11:02 — ИА Регнум. В Алтайском крае продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан. Как сообщает сайт Алтайского краевого законодательного собрания, юбилейной медали и подарков удостоилась, в частности, Вера Корнеевна Зубченко, чья фронтовая судьба была описана в книге «Ангелы мщения» Л. Виноградовой.

Цитата с сайта АКЗС Алтайскому ветерану-снайперу из Зонального района вручили юбилейную медаль

«Вера Кабернюк (Зубченко) служила в женском снайперском взводе 2-го Прибалтийского фронта. На счету снайпера более двух десятков убитых врагов. Именно ее фотография размещена на обложке книги. Огромным уважением пользовались среди сослуживцев женщины-снайперы. Далеко не всем девушкам удалось остаться в живых, ведь немцы объявили на «ангелов» настоящую охоту.

Вере Кабернюк посчастливилось вернуться, справиться с тяжелыми фронтовыми воспоминаниями, завести семью, родить и воспитать детей. Но война осталась одним из главных этапов ее жизни, а День Победы стал самым главным праздником», — отмечается в официальном сообщении алтайских парламентариев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно указу президента РФ Владимира Путина, ко Дню 75-летия Великой Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны (а также приравненным к ним) полагается единовременная выплата в сумме 75 тысяч рублей. Она будет произведена в апреле-мае 2020 года.

В Алтайском крае «президентские» средства получат 16 212 ветеранов и приравненных к ним граждан.

Читайте также: Более 5000 алтайских фронтовиков получат ко Дню Победы по 75 тыс. рублей