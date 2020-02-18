Ярославль, 18 февраля, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В АО «Ярославское АТП» сменился директор. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Прежний директор Александр Захаров уволился по собственному желанию. На его место назначен очередной специалист из Москвы Алексей Шабашов.

Yarregion.ru Ярославское АТП

«Ярославское АТП» является крупнейшим автотранспортным перевозчиком региона, компания принадлежит правительству области.

Алексею Шабашову 40 лет, он окончил факультет аэропортов Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Как сообщили в правительстве региона, с 2009 года он работал в аэропорту «Внуково» начальником смены авиационного комплекса, начальником смены службы организации пассажирских перевозок, начальником аэровокзального комплекса. Имеет благодарности министерства транспорта за транспортное обслуживание чемпионата мира по футболу и 70-летия Победы.