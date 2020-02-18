Санкт-Петербург, 18 февраля, 2020, 10:35 — ИА Регнум. В Петербурге могут появиться два государственных приюта для бездомных животных. Об этом заявил губернатор региона Александр Беглов на совещании в Смольном. Градоначальник поручил проработать такую возможность и подчеркнул, насколько эта тема важна для горожан.

Дарья Драй ИА REGNUM Бездомная собака

«Надо дать возможность людям, которые не могут содержать животных, отдавать их туда, где их примут, а не выкинут на улицу. В Петербурге должен быть цивилизованный, гуманный подход обращения с животными», — считает Беглов.

Заметим, Петербург является единственным в России городом, в котором в сентябре 2018 года была принята Декларация обращения с животными. Она закрепила принципы гуманного и ответственного отношения к зверям, как имеющим хозяев, так и оставшимся без них.

В 2020 году городской бюджет выделил 2 млн 600 тыс. рублей на содержание частных приютов, эти деньги в форме субсидии пойдут на погашение части затрат на коммунальные услуги. Однако, по мнению Александра Беглова, город мог бы и увеличить эту сумму.

Добавим, сегодня в Северной столице работают девять частных приютов. Все они содержатся общественными организациями, в основном за счет благотворительных взносов частных и юридических лиц. В них находятся около 1,3 тыс. собак и 1 тыс. кошек.

Александр Беглов поручил провести инвентаризацию приютов. «Им нужно помочь, чтобы они имели паспортизацию, чтобы могли получать субсидирование», — добавил губернатор.

Средства на конкурсной основе будут выделять тем приютам, которые соответствуют установленным требованиям. Главное из них — здание, в котором располагается приют, должно иметь целевое назначение, а также должно быть оформлено в собственность или в аренду организацией, занимающей его. В числе критериев также прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг.

До сих пор всем этим требованиям соответствовал и был единственным получателем субсидии только приют на Большом Смоленском проспекте, д. 7−9. Ожидается, что в 2020 году право на субсидию получат уже три приюта.