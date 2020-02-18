Санкт-Петербург, 18 февраля, 2020, 10:31 — ИА Регнум. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда получил новые помещения в центре Петербурга. Об этом сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Музей обороны и блокады Ленинграда

Соответствующее поручение дал губернатор города Александр Беглов. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга выкупил первые дополнительные площади в 300 кв. метров в 2019 году и теперь отдал их в оперативное управление музея. Помещения находятся на третьем и четвертом этажах дома №9 по Соляному переулку.

Как заявляют в Смольном, для принципиальной возможности их передачи Музею блокады Ленинграда потребовалось содействие президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, чьему ведомству они ранее принадлежали.

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Сейчас с Минобороны идут переговоры об оформлении в собственность Петербурга других помещений в Соляном переулке. Ожидается, что в результате площади Музея блокады могут быть расширены еще примерно на 20 тыс. кв. метров.

Все помещения будут окончательно переданы Музею после того, как занимающие их структуры министерства перебазируются в Кронштадт.