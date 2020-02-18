Калуга, 18 февраля, 2020, 11:38 — ИА Регнум. В Калуге следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя. Подросток обвиняется в распространении наркотиков с помощью «закладок» в составе группы, сообщили 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru На следственном эксперименте

По версии следствия, подросток вступил в организованную преступную группу, торговавшую наркотиками. Пользуясь мобильным приложением, обвиняемый по наводке куратора забирал специально приготовленные для него наркотики из тайника. Затем он расфасовывал и прятал наркотики в различных местах. Информацию об оставленной «закладке» обвиняемый отправлял куратору, который передавал данные покупателям. По данным следствия, подросток бросил школу и не только распространял наркотики, но и сам употреблял их.

Обвиняемому подростку может быть назначено наказание до десяти лет лишения свободы — даже с учётом того, что ему нет 18 лет.