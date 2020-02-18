Ярославль, 18 февраля, 2020, 09:55 — ИА Регнум. Ярославские коммунисты обратились в Кировский районный суд города с требованием признать незаконным отказ администрации Кировского и Ленинского районов в проведении митинга 22 февраля на площади Мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Александр Воробьев

«В последнее время митинги на площади Мира согласовывали, отказывая в проведении в центре города. На этот раз мы получили отказ якобы из-за использования звукоусилительной машины. Говорят, что к месту митинга подъехать можно только по тротуару, а по правилам дорожного движения движение машин по тротуару запрещено. Мы заявили 500 человек, проводить без звукоусиления невозможно. Что нам, вертолетом что ли ее туда доставлять?», — сказал Александр Воробьев.

По словам Воробьева, в администрации не смогли предъявить какого-то документа из ГИБДД. Коммунисты надеются, что суд признает незаконным отказ районной администрации и разрешит митинг. Одним из требований коммунистов должна была стать отставка мэра Ярославля Владимира Волкова. Возможно, это и стало подлинной причиной не согласования акции.