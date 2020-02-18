Братск, Иркутская область, 18 февраля, 2020, 08:19 — ИА Регнум. Вот уже третий день жители иркутского города Братска вынуждены дышать воздухом, в котором более чем в два раза превышена предельно допустимая концентрация оксида углерода — угарного газа, который снижает способность гемоглобина переносить и поставлять кислород, сообщается на официальном сайте администрации Братска.

Цитата из видео с сайта мэрии Братска Братск затянуло дымкой промышленных выбросов

По информации городской мэрии, только за последние сутки от граждан поступило больше 80 жалоб на экологическую обстановку. Как пояснила начальник Братского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Терещук, накоплению вредных примесей в атмосфере способствует синоптическая обстановка. По её словам, в городе наблюдается приземная инверсия (то есть все примеси скапливаются в приземном слое), и в ближайшие два-три дня метеоусловия кардинально не изменятся.

В связи со сложившейся ситуации мэр Братска Сергей Серебренников направил письма Братскому межрайонному природоохранному прокурору Владимиру Мартюшову, руководителям промышленных предприятий и полигона ТБО.