Вологда, 17 февраля, 2020, 20:12 — ИА Регнум. Депутат Вологодской городской думы Алексей Коновалов («Единая Россия») опубликовал в соцсети «ВКонтакте» видео, на котором он едет за рулем с превышением скорости.

Цитата из видео Vk.com Алексея Коновалова

На видео депутат показал не только дорогу, но и спидометр своего авто, фиксирующий скорость 141 км в час. Свое видеопослание подписчикам он сопроводил надписью: «Хороших выходных».

Напомним, согласно правилам дорожного движения, скорость, c которой автомобиль может двигаться по трассе вне населенного пункта, не может превышать 110 км в час.

Видео из социальной сети уже удалено, сам депутат ситуацию не комментирует.

Отметим, скандалы с участием депутатов периодически возникают в разных регионах России. Например, в Свердловской области один из «народных избранников» оскандалился в связи с тем, что во дворе жилого дома испытывал автомат.