75% калужских домохозяйств подключено к высокоскоростному интернету
Калуга, 17 февраля, 2020, 22:09 — ИА Регнум. В Калужской области построено 464 базовых станции для обеспечения доступа к интернету и голосовой связи в 2019 году. Общий объём инвестиций составил более 1,5 млрд рублей. Об этом 17 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседание консультативного совета по развитию связи и телекоммуникаций при губернаторе области под председательством заместителя главы региона Дмитрия Разумовского.
В заседании приняли участие руководители профильных компаний — операторов проводной и мобильной связи. Они сообщили о результатах работы по развитию инфраструктуры связи на территории области в 2019 году и планах на 2020 год. По словам Дмитрия Разумовского, к настоящему времени в области порядка 75% домохозяйств подключено к высокоскоростному интернету, им пользуется 95% населения.