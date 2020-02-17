Калуга, 17 февраля, 2020, 22:09 — ИА Регнум. В Калужской области построено 464 базовых станции для обеспечения доступа к интернету и голосовой связи в 2019 году. Общий объём инвестиций составил более 1,5 млрд рублей. Об этом 17 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседание консультативного совета по развитию связи и телекоммуникаций при губернаторе области под председательством заместителя главы региона Дмитрия Разумовского.

Admoblkaluga.ru На заседании консультативного совета по развитию связи и телекоммуникаций при губернаторе области.

В заседании приняли участие руководители профильных компаний — операторов проводной и мобильной связи. Они сообщили о результатах работы по развитию инфраструктуры связи на территории области в 2019 году и планах на 2020 год. По словам Дмитрия Разумовского, к настоящему времени в области порядка 75% домохозяйств подключено к высокоскоростному интернету, им пользуется 95% населения.

«Вместе с тем у нас есть отдалённые территории и небольшие населённые пункты, которые пока не подключены. Над решением этой задачи будем работать совместно с операторами связи», — сказал заместитель калужского губернатора.