Калуга, 17 февраля, 2020, 18:17 — ИА Регнум. В Калуге 17 февраля временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша встретился с жителями региона, вышедшими в полуфинал третьего всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России 2020». В этом сезоне на конкурс поступило более 233 тысяч 830 заявок из регионов России и 68 стран мира. Из них более полутора тысяч — из Калужской области. Шесть калужан вышли в полуфинал. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша встретился с полуфиналистами третьего всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России 2020».

Конкурсанты рассказали Владиславу Шапше о своих проектах, которые направлены на решение образовательных и социальных задач.

С 21 февраля по 23 февраля в Москве пройдет региональный полуфинал конкурса, на который приглашены 664 участника, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного отбора. В конце марта состоится суперфинал, по результатам которого будут отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Триста суперфиналистов получат гранты по одному миллиону рублей на обучение.