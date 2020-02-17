На ярославский фонд капремонта подали в суд за видеоролик
Ярославль, 17 февраля, 2020, 16:42 — ИА Регнум. АО «Центр организации капитального ремонта» обратилось в суд с иском о защите деловой репутации к фонду капремонта Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Поводом для иска стал видеоролик, который был показан на заседании Ярославской областной думы 28 января 2020 года. Депутаты рассматривали законопроект об усложнении перехода на специальные счета. Организацией ремонтов по спецсчетам занимается АО «ЦОКР». Ролик рассказывал о том, что ремонт по спецсчетам делается плохо, а также содержал негативную информацию конкретно о «ЦОКРе».
Финансовых требований компания пока не заявляет. В самом фонде на просьбу прояснить авторство ролика и прокомментировать суть претензий ответили уклончиво.
ИА REGNUM будет следить за развитием событий.