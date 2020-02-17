Ярославль, 17 февраля, 2020, 16:42 — ИА Регнум. АО «Центр организации капитального ремонта» обратилось в суд с иском о защите деловой репутации к фонду капремонта Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Молоток судьи

Поводом для иска стал видеоролик, который был показан на заседании Ярославской областной думы 28 января 2020 года. Депутаты рассматривали законопроект об усложнении перехода на специальные счета. Организацией ремонтов по спецсчетам занимается АО «ЦОКР». Ролик рассказывал о том, что ремонт по спецсчетам делается плохо, а также содержал негативную информацию конкретно о «ЦОКРе».

"Мы хотим, чтобы суд оценил тезисы ролика и признал их не соответствующими действительности. Запустить ролик на заседании просил директор фонда Гайнутдинов, на основании этого нами сделан вывод, что именно фонд является автором», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор АО «ЦОКР», депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

Финансовых требований компания пока не заявляет. В самом фонде на просьбу прояснить авторство ролика и прокомментировать суть претензий ответили уклончиво.

«В фонде не понимают сути предъявленных обвинений. В компетенцию фонда не входит правовая оценка действий организаций, которые обращаются в суд на основании внутренних убеждений. Соответственно точку в этом деле поставит суд», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в фонде содействия капитальному ремонту МКД в Ярославской области.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.