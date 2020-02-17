Москва, 17 февраля, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Заместитель начальника главного управления МВД России по городу Москве — начальник полиции генерал-майор Сергей Плахих подал рапорт об отставке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в столичном главке, а также на источник в центральном аппарате МВД.

77.мвд.рф Сергей Плахих

По данным источников, причина отставки простая — Плахих выходит на пенсию в свои 56 лет.

Когда именно рапорт будет подписан, на данный момент не известно.

Источники отмечают, что наиболее вероятным кандидатом на пост замначальника главного управления МВД по Москве — начальника полиции является нынешний глава УВД по ЦАО генерал-майор Игорь Зиновьев.

На пост самого Зиновьева прочат руководителя УВД Одинцово Алексея Школкина.