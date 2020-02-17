Село Износки, Калужская область, 17 февраля, 2020, 15:41 — ИА Регнум. В Калужской области годовалая курица-несушка из деревни Запрудная Износковского района установила мировой рекорд. Курица снесла яйцо весом 221 грамм, высотой 9,5 см. и ширина почти шесть см. Об этом 17 февраля сообщают «Калужские губернские ведомости».

Kgvinfo.ru Курица снесла яйцо весом 221 грамм, высотой 9,5 см. и ширина почти шесть см

Удивительную находку обнаружил хозяин несушки, сотрудник МЧС Алексей Федоров. У него в хозяйстве девять кур и два петуха обычных пород. Семья с тремя маленькими детьми несколько лет назад переехала в Износковский район.

«Мы отправили наши данные в международное агентство регистрации рекордов России «Интеррекорд». И нам зафиксировали мировой рекорд», — рассказывает хозяйка несушки-рекордсменки Кристина Фёдорова. Заявку в книгу рекордов Гиннеса Федоровы решили не подавать и бережно хранят яйцо-гигант в домашнем холодильнике

Ранее курица из Грузии в 2011 году снесла яйцо, которое весило 170 грамм. В 2018 году яйцо с тремя желтками весом 167 граммов принесла несушка из села Авдеевка Тамбовской области, сообщает сайт калужского еженедельника.