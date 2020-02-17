Архангельск, 17 февраля, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Четыре ветерана Великой Отечественной войны получили медали к 75-летию Победы из рук мэра Архангельска Игоря Годзиша.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, градоначальник вручил медаль Владимиру Павловичу Степанову. В 1944 году его призвали на фронт на Дальний Восток, он участник Японской войны. В мае 1951 года приехал в Архангельск. Работал на флоте на ледоколе «Белоусов» в Мурманском морском пароходстве до 1982 года. Имеет орден «Отечественной войны 2 степени», медаль «За трудовое отличие», знак «Ветеран труда».

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Также памятная медаль вручена Николаю Васильевичу Белоусову. В 1944 году он призван на фронт во 2-й Дальневосточный фронт. Участник Японской войны. Служил на Дальнем Востоке. Работал в МВД, ушел в отставку в должности полковника. Имеет боевые медали «За отвагу», орден «Красной звезды».

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Еще один награжденный — Юрий Федорович Ильин был призван в армию в 17 лет, зачислен курсантом в учебный батальон пограничных войск НКВД Ленинградского округа. Затем для дальнейшего прохождения службы был направлен на границу с Финляндией. После войны прошел школу служебного собаковода, охранял Государственную границу СССР в составе 1 пограничного отряда войск МВД Карело-Финского округа. Награжден медалью «За победу над Германией», орденом «Отечественной войны II степени», медалью «Имени Жукова», медалью «За боевые заслуги», медалью «За отвагу», «За отличие в охране Государственной границы СССР».

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Василий Прокопьевич Прихидный в 1942 году попал в плен, в апреле 1945 года освобожден советскими войсками. После окончания войны 7 лет служил в армии. Награжден орденом «Трудового Красного Знамени», орденом «Знак Почета», знаком «Ветеран труда».

«Вы гордость Архангельска — города воинской славы. Для нас вы пример беззаветного служения Родине, на вас равняется молодежь. Спасибо вам за Великую Победу, за мир, в котором мы живем», — заявил Игорь Годзиш.

Всего в областном центре проживает 1801 участник Великой Отечественной войны и труженик тыла. Вручаться юбилейные медали ветеранам будут на торжественных мероприятиях в образовательных организациях, учреждениях культуры либо в торжественной обстановке на дому с учетом состояния здоровья.