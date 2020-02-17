Киев, 17 февраля, 2020, 15:09 — ИА Регнум. Фракция «Слуга народа» просит депутатов Верховной рады найти способ быстрее рассмотреть законопроект о продаже земли.

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

Об этом заявил сегодня, 17 февраля, на согласительном совете украинского парламента первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соратник Зеленского призвал остальные фракции Рады искать возможности для того, чтобы в Раде «могли двигаться интенсивнее».

«У нас очень много работы, очень много законов, но сейчас это всё отодвинуто на задний план», — отметил Корниенко.

ИА REGNUM напоминает, что на предыдущих заседаниях Рада начала рассматривать закон о продаже земли во втором чтении. По регламенту депутаты должны рассмотреть каждую из более 4 тыс. правок, поданных к документу. При этом парламент не имеет права «переключаться» на другие вопросы. В «Слуге народа» заявили, что закон будет принят не раньше середины апреля.

Отметим, что из всех фракций Рады только «Слуга народа», да и то не в полном составе, поддерживает продажу земли. В партии Зеленского утверждают, что 226 голосов за законопроект есть.