Калуга, 17 февраля, 2020, 15:55 — ИА Регнум. В Калуге в квартире одного из домов на площади Победы обнаружено тело 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В результате следственно-оперативных мероприятия был установлен 27-летний подозреваемый в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, 13 февраля вечером в квартиру к подозреваемому пришла его бывшая сожительница с ребёнком, чтобы забрать свои вещи. Поскольку вещей было много, на помощь она позвала 39-летнего знакомого. Хозяину квартиры не понравились действия бывшей сожительницы. Начался конфликт, и подозреваемый в убийстве нанёс гостю не менее 25 ударов ножом, а затем покинул квартиру.

В настоящее время мужчина дал признательные показания. Его заключили под стражу. В ходе осмотра места преступления был обнаружен нож — орудие преступления. Его направили на экспертизу.