Ярославль, 17 февраля, 2020, 14:04 — ИА Регнум. В Ярославле сокращается количество телезрителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный отчет телеизмерителя — компании «Медиаскоп» за 2019 год.

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Отчет является ежегодным и готовится для Роскомнадзора. В течение суток ярославцы смотрели телевизор в течение 206 минут. По сравнению с 2018 годом среднесуточное телесмотрение в Ярославле сократилось на 26 минут, самым значительным стало падение аудитории ТВ в возрасте от 35 до 54 лет. В 2019 году эта возрастная группа в сутки смотрела телевизор на час и три минуты меньше, чем в 2018-м.

Изменились и абсолютные показатели. В среднем в сутки телевизор включали 383 тысячи ярославцев, это на 10 тысяч меньше, если сравнивать с 2018-м годом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM двумя годами ранее ТВ не смотрели 19 тысяч человек. Если проводить гендерные сравнения, то два года назад мужчины реже смотрели традиционное ТВ. В 2019-м году пять тысяч мужчин вернулись к телевизору, но при этом 16 тысяч женщин его, наоборот, покинули. Данные «Медиаскоп» приводит по возрасту от 4 лет, а общая численность населения Ярославля определена в 578 677 человек