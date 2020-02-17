Кызыл, 17 февраля, 2020, 13:49 — ИА Регнум. Тува названа наименее благоприятным для жизни регионом России. Также в списке трёх регионов-аутсайдеров рейтинга субъектов РФ по качеству жизни оказались Еврейская автономная область и Карачаево-Черкесия.

Zamunu45 Тува

В десятку регионов, замыкающих рейтинг, также вошли Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, Алтай, Курганская область, Забайкальский край.

Как сообщало ИА REGNUM, лидирующие позиции в рейтинге, опубликованном РИА Новости, заняли Москва, Санкт-Петербург, Московская область.

При составлении ранжированного списка учитывался ряд показателей, в том числе доходы населения, уровень жилищных условий, безопасности, здоровья и так далее.

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