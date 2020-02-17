Заместитель ярославского губернатора возглавит Костромскую область?
Ярославль, 17 февраля, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Ярославской области Илья Баланин может получить новое назначение и вернуться в Кострому. О возможном назначении Баланина исполняющим обязанности губернатора Костромской области сообщает ряд телеграм-каналов.
Какого-то официального подтверждения у этой информации нет. Однако некоторые политические эксперты сходятся во мнении о грядущей смене руководителя Костромской области. В качестве главного аргумента приводятся низкие показатели экономического развития региона и «определённая усталость электората». При этом ныне действующего губернатора Костромской области Сергея Ситникова сложно обвинить в каком-то глобальном провале работы регионального правительства, уж слишком велик размер долговой ямы областного бюджета. По итогам 2019 года государственный долг Костромской области составляет 18,14 млрд рублей, что составляет около 83% от собственных доходов бюджета. Для сравнения, в 2017 году это соотношение равнялось 143%.
Тем не менее отставка Серея Ситникова возможна. О том, что решение по кандидатуре губернатора Костромской области на новый срок полномочий не принято, косвенно свидетельствуют и слова Ситникова на пресс-конференции, которая состоялась 13 февраля. Отвечая на вопрос о своём участии в выборах, глава региона ответил уклончиво:
Костромские политические эксперты сходятся во мнении, что в случае принятия решения о смене руководителя региона, кандидатура Ильи Баланина весьма реальна и с его избранием на это пост не должно возникнуть больших проблем.
Сам же Илья Баланин возможность своего возвращения в Костромскую область в ближайшее время отрицает.