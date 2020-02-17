Ярославль, 17 февраля, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Ярославской области Илья Баланин может получить новое назначение и вернуться в Кострому. О возможном назначении Баланина исполняющим обязанности губернатора Костромской области сообщает ряд телеграм-каналов.

Yarregion.ru Илья Баланин

Какого-то официального подтверждения у этой информации нет. Однако некоторые политические эксперты сходятся во мнении о грядущей смене руководителя Костромской области. В качестве главного аргумента приводятся низкие показатели экономического развития региона и «определённая усталость электората». При этом ныне действующего губернатора Костромской области Сергея Ситникова сложно обвинить в каком-то глобальном провале работы регионального правительства, уж слишком велик размер долговой ямы областного бюджета. По итогам 2019 года государственный долг Костромской области составляет 18,14 млрд рублей, что составляет около 83% от собственных доходов бюджета. Для сравнения, в 2017 году это соотношение равнялось 143%.

Тем не менее отставка Серея Ситникова возможна. О том, что решение по кандидатуре губернатора Костромской области на новый срок полномочий не принято, косвенно свидетельствуют и слова Ситникова на пресс-конференции, которая состоялась 13 февраля. Отвечая на вопрос о своём участии в выборах, глава региона ответил уклончиво:

«Пока рано об этом говорить. Выборы — это не на увеселительное мероприятие выходить. Выборы это некая Голгофа, на которую надо идти со своим грузом, с тем, что сделал или не успел сделать. Все зависит от поддержки людей. А вообще, нормальный руководитель начинает подготовку к выборам на следующий день после своего избрания. Многое еще хочется сделать, слава Богу, силы и здоровье есть. В общем, я вам так скажу: «Наступит время, сам поймешь, наверное.»

Костромские политические эксперты сходятся во мнении, что в случае принятия решения о смене руководителя региона, кандидатура Ильи Баланина весьма реальна и с его избранием на это пост не должно возникнуть больших проблем.

«Позиции нынешнего костромского губернатора Сергея Ситникова достаточно сильны в регионе, и идут четкие намеки на его переизбрание. Сегодня говорить о какой-либо другой кандидатуре, будь то Баланин, или кто-то другой — можно лишь теоретически. Илья Валерьевич, и в Ярославской, и в Костромской областях считается достаточно грамотным специалистом. Илья Валерьевич костромич, он здесь на хорошем счету, у него хорошие связи с местными элитами. При этом нельзя сказать, что он когда-то действовал с интересах какой-то определённой группы. Он работал в городской администрации, затем в областной. Финансами он руководил достаточно грамотно в тех условиях, что были. Поработав в Ярославской области, он приобрёл большой опыт. Вполне возможно, он в будущем сможет претендовать на пост главы региона.», — высказал своё мнение ИА REGNUM политический обозреватель Борис Копенкин.

Сам же Илья Баланин возможность своего возвращения в Костромскую область в ближайшее время отрицает.

«Я работаю здесь и никуда не собираюсь», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Илья Баланин.