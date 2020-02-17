Вашингтон, 17 февраля, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Снимки с гонки NASCAR в городе Дейтона опубликовала в своем твиттере первая леди США Меланья Трамп.

Цитата со страницы Меланьи Трамп в Twitter

Цитата со страницы Меланьи Трамп в Twitter

Меланья Трамп «Спасибо NASCAR и [гоночному центру] Daytona International Speedway за патриотический и веселый вечер!»

Цитата со страницы Меланьи Трамп в Twitter

Открывая гонку, Дональд Трамп сделал круг по трассе на своем лимузине. За это он уже подвергся критике со стороны своих противников, недовольных «тратой средств налогоплательщиков», что, впрочем, дало повод сторонникам Трампа лишний раз обвинить демократов в бесплодном расходовании десятков миллионов долларов на расследование «русского сговора».