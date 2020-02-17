Москва, 17 февраля, 2020, 13:11 — ИА Регнум.

Нашумевшие высказывания протоиерея Дмитрия Смирнова о «гражданском браке» были проявлением его безответственности по отношению к Церкви, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 17 февраля.

ФестивальБратья Дмитрий Смирнов

Как сообщалось ранее, протоиерей заявил, что женщины, проживающие с мужчинами в гражданском браке, являются «бесплатными проститутками». Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал эти высказывания недопустимыми для служителя Церкви, а также обратил внимание на устоявшуюся в обществе понятийную путаницу с понятием «гражданский брак».

«Полностью согласен с оценкой Владимира Легойды в той его части, что псевдо-«поучения», с которыми время от времени выступает протоиерей Дмитрий Смирнов, приносят обратный результат. Понимаю это в том смысле, что они не повышают, а снижают авторитет Русской православной церкви в российском социуме, и это плохо. В нашей стране много людей верующих, но больше — неверующих, тех, кто находится вовне Церкви, а одно из апостольских поучений для священнослужителей звучит так: «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть диавольскую». Вот этого доброго свидетельства «от внешних» священник Дмитрий Смирнов и лишает РПЦ. Речь ведь идёт не о «троллинге», как мягко сказал Легойда, а об оскорблении и осуждении. Разве это пристало священнослужителю?

Прав Владимир Легойда и в том, что надо быть более точным в определениях союза мужчины и женщины. Если мужчина и женщина просто живут вместе, не оформляя отношений, то какой же это «гражданский брак»? Я в данном случае говорю не об устоявшемся употреблении, а о смысле. Гражданское должно в идеале быть законным — в этом один из смыслов слова гражданин. Так что живут вместе мужчина и женщина, и пусть себе живут, не оформляя отношений, если им обоим так нравится, но в идеале отношения должны быть оформлены. Вот это и стоит называть гражданским, то есть исходящим из ответственности гражданина перед своим близким человеком и обществом, или законным, браком.

Всё в этом мире, в общем-то, упирается в ответственность. Ответственностью строится и безответственностью разрушается. Отец Дмитрий Смирнов поступил безответственно по отношению к РПЦ. Как и вульгарное понимание «гражданского брака» суть прикрытие безответственности — в первую очередь, конечно, мужчины, но и женщины тоже», — отметил Михаил Демурин.