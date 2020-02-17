В Оренбурге ушёл из жизни экс-депутат Госдумы Рэм Храмов
Оренбург, 17 февраля, 2020, 13:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области 16 февраля на 88-м году ушел из жизни бывший депутат Госдумы РФ и лидер оренбургских нефтяников Рэм Храмов. Свои соболезнования выразили правительство региона, администрация Оренбурга, Законодательное собрание области.
«Он был представителем поколения, которое создавало мощный промышленный комплекс нашего региона. Более тридцати лет Рэм Храмов работал в нефтяной отрасли Оренбуржья, почти четверть века был лидером оренбургских нефтяников», — отметили в областном правительстве.
«Он запомнился своим неравнодушием и активной гражданской позицией, участием в общественно-политической и экономической деятельности», — отметили в мэрии Оренбурга.
«Был профессионалом своего дела, пользовался огромным уважением и авторитетом среди коллег как в России, так и за рубежом. Во многом благодаря ему в нашей области был создан мощный промышленный комплекс», — сказали в Заксобрании.
Добавим, Рэм Андреевич Храмов родился 28 июня 1932 года в Воронеже. Трудовую деятельность начал на нефтепромысле «Аксаковнефть» Башкирской АССР в должности оператора по добыче нефти и газа. В 1964—1976 годах работал начальником нефтегазодобывающего управления «Бузулукнефть». В 1976 году возглавил производственное объединение «Оренбургнефть». В 1994 году постановлением Правительства РФ назначен президентом и одновременно председателем совета директоров ОАО «Оренбургская нефтяная акционерная компания» (ОНАКО).
В 1998 году избран депутатом Заксобрания Оренбуржья, затем депутатом Госдумы. Являлся членом-корреспондентом Международной академии топливно-энергетического комплекса, академиком Международной академии информатизации.