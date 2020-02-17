Калуга, 17 февраля, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша распорядился завершить в 2020 году строительство проблемных объектов, сообщает 17 февраля корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания правительства региона.

Admoblkaluga.ru На заседании областного правительства

«Наша задача — до конца текущего года решить проблемы обманутых дольщиков и не допускать повторения этой ситуации», — сказал врио калужского губернатора.

В 2019 году в области значительно выросли объемы строительства индивидуального жилья. За 2019 год средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам составила 9,9%. Выдано 10 тыс. 420 ипотечных кредитов на сумму 22 млрд 708 млн рублей.

Напомним, в 2019 году в регионе было построено более девяти тысяча квартир общей площадью 792,1 тыс. кв. метров. Это на 0,5% выше уровня 2018 года. По итогам 11 месяцам 2019 года Калужская область заняла седьмое место среди регионов Центрального федерального округа по показателю «Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации». На 2020 год Минстрой России поручил Калужской области построить 810 тысяч квадратных метров жилья.