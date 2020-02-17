Томск, 17 февраля, 2020, 12:17 — ИА Регнум. Томские силовики задержали подозреваемых в незаконной контрабанде леса в страны ближнего зарубежья. Сумма ущерба оценивается в 700 млн рублей. Томская транспортная полиция возбудила уголовные дела.

Вырубленный лес

По слова замначальника Томского линейного отдела полиции Алексея Дягилева, в январе 2020 года было возбуждено 21 уголовное дело по факту контрабанды леса из Томской области за границу.

«Это организованная группа. Пока установлены три контрагента, с которыми предприниматель работал, они помогали узаконить данный лес», — цитируют Алексея Дягилева «Вести-Томск».

Также установлены лица, изготавливавшие подложные документы: порядка четырёх-пяти человек.

Правоохранители выясняют, весь ли объём леса добывался незаконно. Лес поставлялся в страны ближнего зарубежья. Основной страной-получателем являлся Узбекистан. Дягилев подчеркнул, что объёмы вывозимого леса были большие. Количество заготовленного дерева оценивается в денежном эквиваленте в 1,5 млрд рублей.

В оперативной работе участвовали не только сотрудники полиции, но и УФСБ, таможни, транспортной прокуратуры. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за незаконный вывоз через таможню лесоматериалов на сумму более 39 млн рублей.

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