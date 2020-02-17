Ярославль, 17 февраля, 2020, 12:04 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области за минувшие сутки в двух пожарах погибли три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Ярославской области. Один из пожаров случился в квартире дома на улице 50 лет ВЛКСМ. По данным областного управления МЧС тушение огня продолжалось около полутора часов, закопчена квартира на общей площади 50 квадратных метров. Погиб 73-летний хозяин жилища и его 59-летняя знакомая.

ГУ МЧС по Ярославской области Сгоревшая квартира

«В качестве наиболее вероятной причины возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении», — отметили в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Еще один погибший найден при тушении пожара в заброшенном доме на улице Советская в Рыбинске. Его личность до сих пор не установлена.

«Сообщение о пожаре поступило в 2.29 ночи 17 февраля. В тушении участвовали 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Уничтожен мусор внутри строения на общей площади в 20 квадратных метров», — пояснили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Проверки по факту гибели людей ведет следственный отдел по городу Рыбинску.