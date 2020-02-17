Данилов, Ярославская область, 17 февраля, 2020, 11:47 — ИА Регнум. В Данилове Ярославской области сотрудники «Даниловского АТП» остались без работы после изменения транспортной схемы межмуниципальных перевозок. Коллектив написал обращение губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову в связи с сложившейся ситуацией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом предприятии.

Danilov-atp.ru Даниловское АТП

«Даниловское АТП» долгие годы работало на 12 межмуниципальных маршрутах на севере области. В декабре 2019 года были объявлены новые конкурсы, по итогам которых маршруты теперь обслуживает АО «Ярославское АТП», принадлежащее правительству области.

«У нас работало 80 человек. Сейчас стоим. 6 человек устроились в «Ярославское АТП», часть работает на школьных автобусах, остальных отпустили в отпуск, кого-то в плановый, кого-то без содержания. Ждем решения губернатора. Готовим обращение к президенту. Президент говорил о поддержке малого бизнеса, но у нас убивают малый бизнес. Непонятно, почему это делается руками государственного предприятия. Какой смысл ему идти в район и убивать стабильно работающего перевозчика?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор «Даниловского АТП» Николай Киселев.

Директор предприятия считает, что конкурсы были сформированы так, чтобы местный перевозчик проиграл.

«Наши маршруты были разделены на два лота. В один лот попали прибыльные маршруты, в другой — убыточные, хотя разделить их невозможно. Мы приняли участие в прибыльном конкурсе. Мне позвонил директор «Ярославского АТП» и сказал, что у них проблемы с лицензией, они не смогут выиграть. И мы не стали падать. А они упали и выиграли», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Николай Киселев.

По словам директора предприятия, «Даниловское АТП» значимо для всего района. Оно имеет свою ремонтную базу, здесь можно пройти технический осмотр, оно обслуживает школьные автобусы и принимает на практику учащихся средних учебных заведений. Лишившись права на перевозки, предприятие не сможет существовать.

«Я думаю, что «Ярославское АТП» тоже перейдёт под контроль москвичей. Мы видим, что идет московское засилье по всей области. Нашит отцы и деды воевали, чтобы защитить Москву, а сейчас надо защищать нас от Москвы. Понятно, что Москва пухнет от денег, но если их некуда девать — постройте завод, создайте новое производство. Зачем уничтожать малый бизнес в глубинке?», — говорит Николай Киселев.

Как ранее рассказывало ИА REGNUM, в результате изменения маршрутной сети и проведения новых аукционов своих маршрутов лишились и другие ярославские перевозчики. При этом на рынок пришли два новых перевозчика из Москвы и Подмосковья.