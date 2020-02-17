Ярославские перевозчики просят «защитить их от Москвы»
Данилов, Ярославская область, 17 февраля, 2020, 11:47 — ИА Регнум. В Данилове Ярославской области сотрудники «Даниловского АТП» остались без работы после изменения транспортной схемы межмуниципальных перевозок. Коллектив написал обращение губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову в связи с сложившейся ситуацией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом предприятии.
«Даниловское АТП» долгие годы работало на 12 межмуниципальных маршрутах на севере области. В декабре 2019 года были объявлены новые конкурсы, по итогам которых маршруты теперь обслуживает АО «Ярославское АТП», принадлежащее правительству области.
Директор предприятия считает, что конкурсы были сформированы так, чтобы местный перевозчик проиграл.
По словам директора предприятия, «Даниловское АТП» значимо для всего района. Оно имеет свою ремонтную базу, здесь можно пройти технический осмотр, оно обслуживает школьные автобусы и принимает на практику учащихся средних учебных заведений. Лишившись права на перевозки, предприятие не сможет существовать.
Как ранее рассказывало ИА REGNUM, в результате изменения маршрутной сети и проведения новых аукционов своих маршрутов лишились и другие ярославские перевозчики. При этом на рынок пришли два новых перевозчика из Москвы и Подмосковья.