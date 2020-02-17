Москва, 17 февраля, 2020, 11:26 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил в сезон эпидемии ОРВИ разрешить не посещать работу без больничного, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«Я бы предложил временно ввести режим, когда сотрудник может пропустить один-два дня работы без больничного при появлении признаков заболевания. Ведь гораздо хуже, если он придет и заразит еще десятерых. Ущерб гораздо больше будет», — заявил Жириновский.

Он отметил, что сейчас в России самый острый этап сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа, плюс угроза проникновения нового вируса из Китая. Нужно максимально сократить физические контакты между людьми, полагает парламентарий.