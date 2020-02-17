Москва, 17 февраля, 2020, 11:13 — ИА Регнум. Три региона России на протяжении нескольких лет сохраняют лидерство в рейтинге регионов России по качеству жизни. Так, в 2019 году первые строчки списка вновь заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

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Также в пятёрку лидеров, согласно рейтингу, составленному аналитиками РИА Новости, вошли Татария и Белгородская область. Высоким уровнем жизни могут похвастаться и Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области, Югра.

Аутсайдерами рейтинга стали Тува, Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область. Также в последней десятке — Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, Республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край.

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Отмечается, что за прошедший год показатели, характеризующие качество жизни, в большинстве регионов существенно не изменились.

Добавим, что в рейтинге учитываются 70 показателей, фиксирующих условия жизни и ситуацию в социальной сфере. Это данные Росстата, Минздрава и Минфина России, ЦБ и других открытых источников.

Как сообщало ИА REGNUM, Тува также замыкала рейтинг качества жизни регионов по итогам 2018 года. Вместо Еврейской автономной области в тройку аутсайдеров входил Забайкальский край.