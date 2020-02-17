Москва, 17 февраля, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Данные о значительном росте количества преступлений против половой неприкосновенности российских детей и подростков корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала адвокат, специалист по семейному праву, председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко:

Насилие

«Рост числа подобных преступлений, на мой взгляд, обусловлен не только упадком нравственности взрослых людей, но и духовной деградацией самих несовершеннолетних, а также созданием особых условий, этому способствующих. Таких как безнадзорность, возможность употребления алкоголя, отсутствие организованного досуга и надлежащей воспитательной и профилактической работы.

Более того, в последние годы для многих подростков становится абсолютно обыденной ситуация, когда они могут отправить свои интимные фото либо вступать в половую связь со взрослыми за вознаграждение. Например, за обещание после этого получить последнюю модель телефона. Этому активно способствует повсеместное распространение интернета.

Недостаточный контроль взрослых за виртуальной жизнью детей приводит к тому, что последние с легкостью становятся жертвами педофилов. Причем поиск таких преступников, промышляющих в сети, практически невозможен.

Как бы страшно это ни звучало, но самый частый случай насилия, в том числе и сексуального, в отношении несовершеннолетних происходит в семье. Спасти детей в этих случаях вполне могли сотрудники органов опеки и попечительства, школы, поликлиники. Однако я не устаю повторять, что тотальный формализм, невнимательность в их работе с такими семьями и детьми и фактически отсутствие страха быть привлеченными к ответственности не способствует снижению печальной статистики.

Как раз насилием в семье в первую очередь можно объяснить разницу между количеством жертв и преступлений. Ведь в отношении одного и того же ребенка годами преступления совершаются одно за другим.

Усугубляет проблему недостаточная работа с лицами, уже осужденными за такие преступления. Ведь в местах лишения свободы никаких мер по искоренению такого отклонения в сексуальном поведении не проводится. С ними не работают психологи, психиатры. Итогом становится рецидив при освобождении из тюрьмы», — считает эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратура РФ привела данные о том, что за последние четыре года в стране наблюдается тенденция роста количества преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков. И этот рост за четыре года составил почти 20%.

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