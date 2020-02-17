Чебоксары, 17 февраля, 2020, 10:14 — ИА Регнум. Чувашские «фронтовики» призвали прокуратуру проверить действия чиновников в Шумерле, которые не ограничили доступ в заброшенный семь лет назад противотуберкулезный диспансер. Бывшее учреждение здравоохранения находится рядом со школой, став пристанищем для бомжей и гуляющей по ночам молодёжи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Onf.ru В бывшем здании диспансера «царит хаос»

Общественники получили почти 40 сообщений от шумерлинцев, обеспокоенных тем, что в закрытый в 2013 году противотуберкулезный диспансер можно попасть без труда, а внутри «царит хаос». По словам местных жителей, летом здесь часто проводят время компании молодежи, а зимой ночуют бездомные. За семь лет непригодные к эксплуатации здания не снесли и не огородили надлежащим образом.

Onf.ru По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Чувашии Елены Домановой, «полуразрушенные строения приводят в настоящий ужас»

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Чувашии, кандидата медицинских наук Елены Домановой,«полуразрушенные строения приводят в настоящий ужас», но большую «обеспокоенность вызывает то, что это — потенциальный источник заражения туберкулезом», так как «палочка Коха очень живуча, а после реорганизации здесь не проводились ни лабораторные исследования, ни рекультивация почвы».

«На наш взгляд, эта проблемная ситуация — результат непродуманной оптимизации системы здравоохранения в республике», — полагает Елена Доманова.

«Фронтовики» направили обращение в региональное правительство с просьбой ликвидировать заброшенные здания диспансера. Также направлено заявление в прокуратуру с требованием проверить действия чиновников, которые в течение семи лет не предприняли никаких мер по ограничению доступа на опасные объекты.

Onf.ru Бывшее здание противотуберкулёзного диспансера

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России признали провал реформы здравоохранения, основу которой составляла политика оптимизации. На федеральном уровне и в регионах под эту песню осваивались бюджетные миллиарды, однако ожидаемого роста эффективности и доступности медицинской помощи не произошло. Под удар реформаторов попало, прежде всего, первичное звено.

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