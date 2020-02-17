Обнинск, Калужская область, 17 февраля, 2020, 22:13 — ИА Регнум. В Музее истории Обнинска Калужской области в рамках XV юбилейного международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча» и III фестиваля детского и семейного кино «Кинодом» состоялся мастер-класс для педагогов и родителей под названием «Учимся читать язык кино». Провела мероприятие президент кинофестиваля монахиня София (Ищенко). Об этом 17 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете фестиваля.

Фото оргкомитета кинофестиваля «Встреча» Мастер-класс «Учимся читать язык кино» провела президент кинофестиваля монахиня София (Ищенко).

Любители кино стали участниками обсуждения фестивальной программы. Зрители посмотрели документальное, игровое, короткометражное кино и мультфильмы, которые будут представлены на детском фестивале «Кинодом». В заключении вечера участники встречи получили записи фильмов кинофестиваля «Кинодом» и каталоги детских и семейных игровых лент, созданных при поддержке Фонда президентских грантов.

Напомним, в Калужской области XV международный Сретенский кинофестиваль «Встреча» пройдёт с 21 по 26 февраля. В 2020 году у кинофестиваля две темы: «Материнство» и «Победа в Великой Отечественной войне». По этим темам составлены две кинопрограммы праздника православного кино.