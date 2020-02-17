Москва, 17 февраля, 2020, 09:46 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о покупке у ЦБ акций «Сбербанка» правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Mos.ru Штаб-квартира «Сбербанка» в Москве

Предлагается установить, что часть дохода, полученного Банком России от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России», в сумме, превышающей 700 млрд рублей, перечисляется в федеральный бюджет (казну Российской Федерации) и не подлежит учету при определении прибыли Банка России за соответствующий год для целей перечисления части прибыли Банка России в федеральный бюджет.

Подлежащую перечислению часть дохода Банк России передает в федеральный бюджет путем перечисления денежных средств или передачи в казну Российской Федерации прав требований Банка России к публичному акционерному обществу «Сбербанк России» по договорам субординированного кредита, а также прав требований Банка России к государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» по договору (договорам) о размещении денежных средств в депозит, заключенному (заключенным) до даты вступления в силу норм.

Прописывается, что правительство вправе принять в казну Российской Федерации данные права требования по их балансовой стоимости на день передачи. Эти денежные средства и (или) права требования перечисляются до 1 июня финансового года. Так, в 2020, 2021 и 2022 годах перечисляются соответственно 500 млрд рублей, 650 млрд рублей и 400 млрд рублей, а оставшаяся часть — в 2023 году. Сумма перечисления не может превышать фактически полученный доход Банка России от продажи части обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» на дату перечисления денежных средств, следует из документа.

Инициатива вызвала много споров. Счетная палата намерена проверить сделку.