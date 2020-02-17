Москва, 17 февраля, 2020, 08:58 — ИА Регнум. Министерство обороны России потребовало взыскать свыше 410 млн рублей с производителя миномётов, артиллерийских орудий и прочей военной продукции — ПАО «Мотовилихинские заводы». Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vitaly V. Kuzmin РСЗО «Торнадо-Г»

Исковое заявление подано в арбитраж Москвы 12 февраля 2020 года. Сумма иска — 410 564 161,77 рубля. Ответчик на сегодня представляет собой холдинг, который работает не только на военную, но и гражданскую сферу. Предприятие, учрежденное в 1736 году в Пермском крае, на 39,99% принадлежит госкорпорации «Ростех».

ПАО — исполнитель по более чем 60 контрактам. В частности, с Минобороны РФ одним из предприятий группы (ЗАО «Специальное конструкторское бюро») был подписан контракт на поставку боевых машин с системой залпового огня «Торнадо-Г». В ноябре 2019 года по нему была поставлена заключительная партия машин.

«Мотовилихинские заводы» являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С», — отмечается на сайте компании.

В декабре 2019 года Минобороны РФ уже обращалось с иском к ПАО. Тогда речь шла 552 тыс. рублей. 31 января 2020 года иск удовлетворили и с ответчика взыскали запрошенную неустойку.

Напомним, также ранее министерство подало иск к АО «Концерн «Калашников» (Удмуртия). С крупнейшего производителя стрелкового оружия ведомство требует более 480 млн рублей.