Кемерово, 17 февраля, 2020, 08:50 — ИА Регнум. Следственное управление Следственного комитета РФ по Кемеровской области опубликовало фотографии и оперативное видео с места обрушения склона карьера золотодобычи.

СУ СКР по Кемеровкой области Склона карьера, где произошло обрушение

Напомним, 15 февраля во время горных работ по вскрыше золотоносных песков обрушился склон карьера, погиб машинист бульдозера.

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По данным управления СКР, ЧП произошло недалеко от поселка Урск Гурьевского района.