Одесса, Украина, 17 февраля, 2020, 07:58 — ИА Регнум. Скандальные слова главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрия Смирнова, назвавшего гражданских жён «бесплатными проститутками», корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал митрополит Агафангел — епископ Русской православной церкви, митрополит Одесский и Измаильский.

Alexandrkarpovrf Дмитрий Смирнов

Митрополит Агафангел «В лучшем случае это глупость, а в худшем — фарисейство».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о порочности гражданского брака и гражданских жёнах протоиерей Дмитрий Смирнов высказался на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.

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