Новосибирск, 17 февраля, 2020, 05:30 — ИА Регнум. Жители Новосибирска накануне утром, 16 февраля, заметили в небе необычный след. В какой-то момент он очень сильно напоминал нарисованное сердце, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM След в небе над Новосибирском утром 16 февраля 2020 года

Но всё оказалось намного прозаичнее — «таинственные» следы в небе оставили самолёты, которые долгое время не могли сесть из-за тумана.

«В Новосибирске из-за сильного тумана не могли сесть самолёты. Задержки рейсов произошли из-за тумана в ночные и утренние часы. Так, видимость была на уровне 50 метров, — сообщают «Вести Новосибирск. — В результате задержали восемь авиарейсов на посадку и семь на вылет».