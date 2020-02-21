Сильный снегопад обрушился на Приморский край. В ночь с 16 на 17 февраля в регионе выпала месячная норма осадков. Основной удар стихии пришёлся на столицу — во Владивостоке сковано движение автотранспорта. Все новости о ликвидации последствий снегопада в Приморском крае в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

03:50 17.02.2020 Обрушившийся на Приморье сильный снегопад не привёл к нарушению систем жизнеобеспечения региона. Читайте также: Сильный снегопад обрушился на Приморье

04:30 17.02.2020 В Приморье последствия сильнейшего снегопада устраняют порядка 150 единиц специальной техники. Об этом: Последствия мощного снегопада в Приморье устраняет спецтехника

04:41 17.02.2020 В отдельных районах Приморья количество выпавшего снега превысило все мыслимые количества: в Ольгинском районе у села Щербаковка отмечено выпадение порядка одного метра снега, такое же количество наблюдается в районе села Горноводное. Об этом: В отдельных районах Приморья выпало до одного метра снега

05:07 17.02.2020 В социальных сетях жители Владивостока жалуются на отсутствие общественного транспорта и переполненные автобусные остановки, власти Владивостока рапортуют о достаточном количестве автобусов, трамваев и троллейбусов на городских маршрутах. Читайте подробнее: Метель обернулась для Владивостока дефицитом городских автобусов

05:18 17.02.2020 В Приморье из-за снегопада, обрушившегося на регион, отменены 25 междугородних автобусных рейсов: на дорогах сложилась неблагоприятная обстановка, отмечается увеличение аварийности. Читайте также: В Приморье из-за снегопада отменены 25 междугородних автобусных рейсов

05:25 17.02.2020 В Приморье за сутки выпала месячная норма осадков — это больше, чем прогнозировалось ранее. Читайте также: За сутки в Приморье выпала месячная норма осадков

05:34 17.02.2020 Снежный циклон накрыл Приморский край. Город Дальнегорск. Фото: Алексей Иванов, ИА REGNUM

05:52 17.02.2020 Мощный снегопад обрушился на Приморский край. Город Арсеньев. Фото: Алексей Суконкин, ИА REGNUM

05:56 17.02.2020 Пока в Приморье коммунальщики устраняют последствия сильнейшего снегопада, синоптики обещают ещё один снегопад в конце рабочей недели. Читайте подробнее: На Приморье обрушится новый снегопад

06:30 17.02.2020 Из-за сильного снегопада во Владивостоке взлетели цены на поездки в такси практически в два раза.

06:52 17.02.2020 Мощный снегопад обрушился на Приморский край. Выпала уже месячная норма осадков. Город Владивосток. Фото: Алексей Иванов, ИА REGNUM

07:19 17.02.2020 Сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме на дорогах Владивостока. Из-за мощного снегопада движение транспорта осложнено. Въезд в город закрыт для большегрузных автомобилей.

07:45 17.02.2020 В то время, когда на столицу Дальнего Востока обрушился мощный снегопад, сразу в 10 детских садов поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Дети и персонал эвакуированы. Из-за снега многие родители в понедельник, 17 февраля, не повели своих детей в дошкольные учреждения. Читайте также: Детские сады эвакуируют во Владивостоке из-за сообщений о бомбе

08:06 17.02.2020 Из-за неубранной проезжей части от снега остаётся затруднённым движение автотранспорта в отдалённых районах Владивостока. Центральную часть города к обеду 17 февраля почистили. Особенно плохо было движение автомобилей в утренние часы. Пробки отмечались на 7−9 баллов. Читайте подробнее: Снежный циклон сковал Владивосток автомобильными пробками

08:33 17.02.2020 Внутрирегиональные авиарейсы отменены в Приморье из-за снегопада. Так, в понедельник 17 февраля из Владивостока не вылетели самолёты в Кавалерово и Терней.

08:48 17.02.2020 «К снегопаду все службы были готовы. С 12 часов ночи работает оперативный штаб. Техника вышла на дороги в 04:30 утра. Очищать Владивосток будем в круглосуточном режиме», — пояснили в штабе при мэрии. Читайте подробнее: Более 100 единиц техники брошены во Владивостоке на уборку снега

09:17 17.02.2020 Все школы и детские сады Владивостока в снегопад в понедельник, 17 февраля, работали в обычном режиме. Но родителям дали право самим решить — отправлять или нет ребёнка в образовательные учреждения в непогоду.

09:50 17.02.2020 В пятницу, 21 февраля, на Приморский край обрушится очередной циклон. Синоптики прогнозируют сильный снег в пятницу и субботу.

10:03 17.02.2020 Снегопад, усложнивший обстановку на дорогах Владивостока, привёл к возникновению массового ДТП, в результате которого столкнулись сразу десять автомобилей, пострадал один человек. Читайте подробнее: Снегопад во Владивостоке вызвал массовое ДТП

10:46 17.02.2020 Владивосток. 17.02.2020 . Фото с веб камеры

10:52 17.02.2020 В течение суток, когда в Приморье шёл снегопад, в полицию поступили сообщения о 103 дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибли два человека, пять получили травмы, повреждено 202 автомобиля. Подробности в материале: За сутки снегопада в Приморье произошло больше 100 ДТП

11:54 17.02.2020 Большая часть ДТП произошла во Владивостоке (65 ДТП), в Находке (девять ДТП) и Уссурийске (шесть ДТП). В основном происходил наезд на стоящий транспорт и столкновения на скользкой дороге.

13:01 17.02.2020 «На территории региона сохраняется сложная погодная и дорожная обстановка, в связи с чем сотрудники ГИБДД просят автомобилистов принимать решение о выезде на личном транспорте, оценивая личную безопасность», — сообщили в пресс-службе УМВД по Приморью.

14:32 17.02.2020 Находка. 17.02.2020 . Фото с веб камеры

17:20 17.02.2020 ДТП во Владивостоке из-за заснеженной дороги. 17.02.2020 . 25.мвд.рф

17:21 17.02.2020 В условиях сложной дорожной обстановки ГИБДД Владивостока работает в усиленном режиме. 25.мвд.рф

17:23 17.02.2020 В условиях сложной дорожной обстановки ГИБДД Владивостока работает в усиленном режиме. 17.02.2020 . 25.мвд.рф

21:19 17.02.2020 Во вторник, 18 февраля, вихрь покинет Японское море, говорится в сообщении на сайте «Примгидромета». Согласно прогнозу, атмосферное давление над Приморьем будет расти, снег начнет прекращаться. Днем в нижней тропосфере потоки изменятся на северо-западные и начнет поступать более теплый воздух. Максимальные температуры воздуха станут выше, чем накануне. В середине недели днем потеплеет до −3…−9 °С, в южной половине столбики термометров поднимутся выше 0 градусов.

21:22 17.02.2020 Днем 18 февраля в Приморском крае преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, скоростью 6−11 м/c, на побережье порывами до 18 м/с. Температура −3…−8°С. На дорогах снежный накат, гололедица.

21:24 17.02.2020 Уборка снега на улицах Владивостока. Фото: администрация Владивостока

21:28 17.02.2020 По прогнозу «Примгидромета», во Владивостоке во вторник днем, 18 февраля, без осадков, ветер северо-западный, западный 9−14 м/c, утром порывы до 18 м/с. Температура −4…−6°С, на дорогах гололедица.

21:29 17.02.2020 Снегоуборочная техника на дорогах Приморья. Фото: primorsky.ru

02:17 18.02.2020 Ожидается, что новый циклон, который подойдёт к Приморью в ночь с 21 на 22 февраля, будет очень мощным — по краю пройдут сильные снегопады, ледяные дожди и дождь со снегом. Подробности в материале: Новый циклон, идущий к Владивостоку, будет сильнее прошедшего

02:42 18.02.2020 После прошедшего снегопада некоторые территории Приморья не смогли оперативно справиться с последствиями стихии, в городе Большой Камень в снежный плен попала машина скорой помощи, а глава города в это время чистил от снега двор собственного дома. Об этом: В Приморье машина скорой помощи оказалась в снежном плену

02:44 18.02.2020 Машина скорой помощи оказалась в снежном плену в Приморье.

15:03 18.02.2020 Владивосток. 18.02.2020 . Фото с веб-камеры

16:11 18.02.2020 Снег во дворах Владивостока. Цитата Vk.com/сообщество «Владивосток»

19:40 18.02.2020 Последствия снегопада. Цитата vk.com/сообщество «Владивосток»

02:53 19.02.2020 С 21 на 22 февраля над Приморьем пройдет атмосферный фронт с небольшим снегом, а затем слаборазвитый циклон с умеренными осадками. Чем ближе к побережью, тем более вероятность дождя или моросящего тумана. Температура воздуха будет положительной, а 24 февраля не исключается слабый снег, который может принести новый фронт. Подробности в материале: Серия циклонов в ближайшее время накроет Приморье

07:11 19.02.2020 Приморский край в период с 21 по 23 февраля накроет циклон с умеренными осадками. Снег может пройти и 24 февраля. В начале следующей недели температура начнет снижаться — синоптики.

08:03 19.02.2020 Облачные поля циклона «Дэннис» 19 февраля вплотную подойдут к Красноярску. В регионе начнутся снегопады. Наиболее интенсивные прогнозируются на Алтае, в Новосибирской и Кемеровской областях. Ветер будет усиливаться до 12−17 м/с. В результате концентрация вредных веществ в атмосфере промышленных центров региона будет снижаться.

08:22 19.02.2020 До снегопадов в Мурманской области это было дорогой на Териберку. Сейчас — великое ледяное безмолвие. Цитата из канала navideovidno.

10:31 19.02.2020 Уборка снега на улицах Владивостока. Администрация Владивостока.

11:34 19.02.2020 В ближайшие длинные выходные дни погода во Владивостоке будет переменчивой: в субботу ожидается дождь со снегом, который закончится только в воскресенье, а в понедельник прояснится, но сохранится сильный ветер. При этом днем воздух будет прогреваться до +3 °С. В субботу, 22 февраля, во Владивостоке пройдут осадки в виде снега, временами с дождем, сообщаетпортал «Примпогода».

11:37 19.02.2020 Мэрия Владивостока и государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Приморского края продолжают проводить совместные надзорные мероприятия за деятельностью управляющих компаний. Совместный рейд структуры провели сегодня, 19 февраля. В ходе него специалисты проверили состояние придомовых территорий Владивостока после прошедшего снегопада. Под пристальным вниманием — придомовые проезды, тротуары, выходы из подъездов и лестницы. Сегодня, 19 февраля. в списке 12 адресов Первомайского и Ленинского районов. Специалисты поочередно осматривают дворовые территории на Нейбута, 137, 139 и 141. Эти дома обслуживает УК «Восточный луч», качество уборки специалисты оценили на 4+. Цитата с сайта мэрии Владивостока.

12:30 19.02.2020 Обильные осадки зимой во Владивостоке бывают редко, но метко. Прошлая зима 2018/2019 гг. пощадила город, а в текущем сезоне было уже четыре снегопада — 18 ноября, 11 декабря, 7 января и 16 февраля, то есть в среднем по одному в месяц. «После каждого из них администрация Владивостока отчитывается о количестве техники и дворников, работающих на уборке города. Но всего этого горожанам кажется недостаточно. Как решить проблему с оперативной уборкой снега с улиц Владивостока?» — задаётся вопросом на своей странице в ВК Дмитрий Новиков.

13:06 19.02.2020 Уборка снега на улицах Владивостока. Администрация Владивостока.

13:26 19.02.2020 Аномальное тепло охватило Сибирь и Якутию. Цитата с сайта Росгидрометцентра РФ.

14:22 19.02.2020 Уборка снега во Владивостоке после снегопада. Фото vlc.ru.

14:49 19.02.2020 Согласно данным, опубликованным на сайте ФГБУ НИЦ «Планета», сегодня, 19 февраля, над континентальными районами Дальнего Востока преобладает повышенный фон атмосферного давления. Центр Сибирского антициклона сместился на Забайкальcкий край, и под его влияние попали северо-западные районы Амурской области и юг Республики Саха (Якутия). Здесь умеренно морозно и без осадков.

14:55 19.02.2020 В долинах острова Сахалин сохраняются ночные морозы до — 30 °C. И лишь на несколько градусов теплее на северных побережьях. Но днем облачности немного, воздух успеет прогреться до −7…−15°С. На юге и Курильских островах значительно теплее, но высока вероятность небольшого снега. По материалам ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» и Примпогода.ру

14:55 19.02.2020 На побережье Берингова и Чукотского морей дует сильный ветер с метелью. Порывистый ветер сохраняется на восточном и северо-восточном побережье Камчатского края. В центральной части полуострова малооблачно, ночью крепкие морозы до −28…−36°С. Прохладнее стало и в прибрежных районах. Преобладающий фон дневной температуры сегодня −10…−17°С на побережье местами −4…−9°C, сказано в обзоре метеорологических условий на Дальнем Востоке за 19 февраля, опубликованном на сайте ФГБУ НИЦ «Планета».

15:59 19.02.2020 В условиях сложной дорожной обстановки ГИБДД Владивостока работает в усиленном режиме. Фото: 25.мвд.рф

06:53 20.02.2020 Штормовое предупреждение в связи с надвигающимся снежным циклоном объявлено на 22 и 23 февраля в Приморье.

07:18 20.02.2020 Снег. Фото: Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

07:19 20.02.2020 Прогноз температуры по территории России. meteoinfo.ru

01:28 21.02.2020 Смещение активного циклона несёт в Приморье сильные осадки — ночью и днём в субботу, 22 февраля, над краем будет бушевать стихия — ожидается снег, на юге и побережье с дождем, количество осадков до 35 мм и до 16 мм за 12 часов и менее при снеге. Об этом: К значительному ухудшению погоды готовятся в Приморье

01:41 21.02.2020 В Приморском крае из-за прошедшего снега и несвоевременной расчистки междворовых проездов к контейнерным площадкам, в ряде муниципалитетов начал скапливаться мусор. Оштрафованы многие компании. Подробности в материале: Из-за снегопадов в Приморье перестали вывозить мусор

05:04 21.02.2020 В Приморье управляющая компания оштрафована на 1 млн рублей: администрация Надеждинского района с ноября 2019 года составила в отношении «управляйки» 20 протоколов, однако компания не прислушалась к требованию закона. Подробности в материале: За неубранный снег «управляйка» в Приморье заплатит штраф в 1 млн рублей