Мощный снегопад обрушился на Приморье — трансляция
Обрушившийся на Приморье сильный снегопад не привёл к нарушению систем жизнеобеспечения региона.
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В Приморье последствия сильнейшего снегопада устраняют порядка 150 единиц специальной техники.
Об этом: Последствия мощного снегопада в Приморье устраняет спецтехника
В отдельных районах Приморья количество выпавшего снега превысило все мыслимые количества: в Ольгинском районе у села Щербаковка отмечено выпадение порядка одного метра снега, такое же количество наблюдается в районе села Горноводное.
Об этом: В отдельных районах Приморья выпало до одного метра снега
В социальных сетях жители Владивостока жалуются на отсутствие общественного транспорта и переполненные автобусные остановки, власти Владивостока рапортуют о достаточном количестве автобусов, трамваев и троллейбусов на городских маршрутах.
Читайте подробнее: Метель обернулась для Владивостока дефицитом городских автобусов
В Приморье из-за снегопада, обрушившегося на регион, отменены 25 междугородних автобусных рейсов: на дорогах сложилась неблагоприятная обстановка, отмечается увеличение аварийности.
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В Приморье за сутки выпала месячная норма осадков — это больше, чем прогнозировалось ранее.
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Снежный циклон накрыл Приморский край. Город Дальнегорск. Фото: Алексей Иванов, ИА REGNUM
Мощный снегопад обрушился на Приморский край. Город Арсеньев. Фото: Алексей Суконкин, ИА REGNUM
Пока в Приморье коммунальщики устраняют последствия сильнейшего снегопада, синоптики обещают ещё один снегопад в конце рабочей недели.
Читайте подробнее: На Приморье обрушится новый снегопад
Из-за сильного снегопада во Владивостоке взлетели цены на поездки в такси практически в два раза.
Мощный снегопад обрушился на Приморский край. Выпала уже месячная норма осадков. Город Владивосток. Фото: Алексей Иванов, ИА REGNUM
Сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме на дорогах Владивостока. Из-за мощного снегопада движение транспорта осложнено. Въезд в город закрыт для большегрузных автомобилей.
В то время, когда на столицу Дальнего Востока обрушился мощный снегопад, сразу в 10 детских садов поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Дети и персонал эвакуированы. Из-за снега многие родители в понедельник, 17 февраля, не повели своих детей в дошкольные учреждения.
Читайте также: Детские сады эвакуируют во Владивостоке из-за сообщений о бомбе
Из-за неубранной проезжей части от снега остаётся затруднённым движение автотранспорта в отдалённых районах Владивостока. Центральную часть города к обеду 17 февраля почистили. Особенно плохо было движение автомобилей в утренние часы. Пробки отмечались на 7−9 баллов.
Читайте подробнее: Снежный циклон сковал Владивосток автомобильными пробками
Внутрирегиональные авиарейсы отменены в Приморье из-за снегопада. Так, в понедельник 17 февраля из Владивостока не вылетели самолёты в Кавалерово и Терней.
«К снегопаду все службы были готовы. С 12 часов ночи работает оперативный штаб. Техника вышла на дороги в 04:30 утра. Очищать Владивосток будем в круглосуточном режиме», — пояснили в штабе при мэрии.
Читайте подробнее: Более 100 единиц техники брошены во Владивостоке на уборку снега
Все школы и детские сады Владивостока в снегопад в понедельник, 17 февраля, работали в обычном режиме. Но родителям дали право самим решить — отправлять или нет ребёнка в образовательные учреждения в непогоду.
В пятницу, 21 февраля, на Приморский край обрушится очередной циклон. Синоптики прогнозируют сильный снег в пятницу и субботу.
Снегопад, усложнивший обстановку на дорогах Владивостока, привёл к возникновению массового ДТП, в результате которого столкнулись сразу десять автомобилей, пострадал один человек.
Читайте подробнее: Снегопад во Владивостоке вызвал массовое ДТП
В течение суток, когда в Приморье шёл снегопад, в полицию поступили сообщения о 103 дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибли два человека, пять получили травмы, повреждено 202 автомобиля.
Подробности в материале: За сутки снегопада в Приморье произошло больше 100 ДТП
Большая часть ДТП произошла во Владивостоке (65 ДТП), в Находке (девять ДТП) и Уссурийске (шесть ДТП). В основном происходил наезд на стоящий транспорт и столкновения на скользкой дороге.
«На территории региона сохраняется сложная погодная и дорожная обстановка, в связи с чем сотрудники ГИБДД просят автомобилистов принимать решение о выезде на личном транспорте, оценивая личную безопасность», — сообщили в пресс-службе УМВД по Приморью.
Во вторник, 18 февраля, вихрь покинет Японское море, говорится в сообщении на сайте «Примгидромета». Согласно прогнозу, атмосферное давление над Приморьем будет расти, снег начнет прекращаться. Днем в нижней тропосфере потоки изменятся на северо-западные и начнет поступать более теплый воздух. Максимальные температуры воздуха станут выше, чем накануне. В середине недели днем потеплеет до −3…−9 °С, в южной половине столбики термометров поднимутся выше 0 градусов.
Днем 18 февраля в Приморском крае преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный, скоростью 6−11 м/c, на побережье порывами до 18 м/с. Температура −3…−8°С. На дорогах снежный накат, гололедица.
По прогнозу «Примгидромета», во Владивостоке во вторник днем, 18 февраля, без осадков, ветер северо-западный, западный 9−14 м/c, утром порывы до 18 м/с. Температура −4…−6°С, на дорогах гололедица.
Ожидается, что новый циклон, который подойдёт к Приморью в ночь с 21 на 22 февраля, будет очень мощным — по краю пройдут сильные снегопады, ледяные дожди и дождь со снегом.
Подробности в материале: Новый циклон, идущий к Владивостоку, будет сильнее прошедшего
После прошедшего снегопада некоторые территории Приморья не смогли оперативно справиться с последствиями стихии, в городе Большой Камень в снежный плен попала машина скорой помощи, а глава города в это время чистил от снега двор собственного дома.
Об этом: В Приморье машина скорой помощи оказалась в снежном плену
Машина скорой помощи оказалась в снежном плену в Приморье.
С 21 на 22 февраля над Приморьем пройдет атмосферный фронт с небольшим снегом, а затем слаборазвитый циклон с умеренными осадками. Чем ближе к побережью, тем более вероятность дождя или моросящего тумана. Температура воздуха будет положительной, а 24 февраля не исключается слабый снег, который может принести новый фронт.
Подробности в материале: Серия циклонов в ближайшее время накроет Приморье
Приморский край в период с 21 по 23 февраля накроет циклон с умеренными осадками. Снег может пройти и 24 февраля. В начале следующей недели температура начнет снижаться — синоптики.
Облачные поля циклона «Дэннис» 19 февраля вплотную подойдут к Красноярску. В регионе начнутся снегопады. Наиболее интенсивные прогнозируются на Алтае, в Новосибирской и Кемеровской областях. Ветер будет усиливаться до 12−17 м/с. В результате концентрация вредных веществ в атмосфере промышленных центров региона будет снижаться.
До снегопадов в Мурманской области это было дорогой на Териберку. Сейчас — великое ледяное безмолвие. Цитата из канала navideovidno.
Уборка снега на улицах Владивостока. Администрация Владивостока.
В ближайшие длинные выходные дни погода во Владивостоке будет переменчивой: в субботу ожидается дождь со снегом, который закончится только в воскресенье, а в понедельник прояснится, но сохранится сильный ветер. При этом днем воздух будет прогреваться до +3 °С.
В субботу, 22 февраля, во Владивостоке пройдут осадки в виде снега, временами с дождем, сообщаетпортал «Примпогода».
Мэрия Владивостока и государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Приморского края продолжают проводить совместные надзорные мероприятия за деятельностью управляющих компаний. Совместный рейд структуры провели сегодня, 19 февраля. В ходе него специалисты проверили состояние придомовых территорий Владивостока после прошедшего снегопада. Под пристальным вниманием — придомовые проезды, тротуары, выходы из подъездов и лестницы.
Сегодня, 19 февраля. в списке 12 адресов Первомайского и Ленинского районов. Специалисты поочередно осматривают дворовые территории на Нейбута, 137, 139 и 141. Эти дома обслуживает УК «Восточный луч», качество уборки специалисты оценили на 4+. Цитата с сайта мэрии Владивостока.
Обильные осадки зимой во Владивостоке бывают редко, но метко. Прошлая зима 2018/2019 гг. пощадила город, а в текущем сезоне было уже четыре снегопада — 18 ноября, 11 декабря, 7 января и 16 февраля, то есть в среднем по одному в месяц.
«После каждого из них администрация Владивостока отчитывается о количестве техники и дворников, работающих на уборке города. Но всего этого горожанам кажется недостаточно. Как решить проблему с оперативной уборкой снега с улиц Владивостока?» — задаётся вопросом на своей странице в ВК Дмитрий Новиков.
Уборка снега на улицах Владивостока. Администрация Владивостока.
Аномальное тепло охватило Сибирь и Якутию. Цитата с сайта Росгидрометцентра РФ.
Уборка снега во Владивостоке после снегопада. Фото vlc.ru.
Согласно данным, опубликованным на сайте ФГБУ НИЦ «Планета», сегодня, 19 февраля, над континентальными районами Дальнего Востока преобладает повышенный фон атмосферного давления. Центр Сибирского антициклона сместился на Забайкальcкий край, и под его влияние попали северо-западные районы Амурской области и юг Республики Саха (Якутия). Здесь умеренно морозно и без осадков.
В долинах острова Сахалин сохраняются ночные морозы до — 30 °C. И лишь на несколько градусов теплее на северных побережьях. Но днем облачности немного, воздух успеет прогреться до −7…−15°С.
На юге и Курильских островах значительно теплее, но высока вероятность небольшого снега.
По материалам ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» и Примпогода.ру
На побережье Берингова и Чукотского морей дует сильный ветер с метелью. Порывистый ветер сохраняется на восточном и северо-восточном побережье Камчатского края.
В центральной части полуострова малооблачно, ночью крепкие морозы до −28…−36°С. Прохладнее стало и в прибрежных районах. Преобладающий фон дневной температуры сегодня −10…−17°С на побережье местами −4…−9°C, сказано в обзоре метеорологических условий на Дальнем Востоке за 19 февраля, опубликованном на сайте ФГБУ НИЦ «Планета».
В условиях сложной дорожной обстановки ГИБДД Владивостока работает в усиленном режиме. Фото: 25.мвд.рф
Штормовое предупреждение в связи с надвигающимся снежным циклоном объявлено на 22 и 23 февраля в Приморье.
Смещение активного циклона несёт в Приморье сильные осадки — ночью и днём в субботу, 22 февраля, над краем будет бушевать стихия — ожидается снег, на юге и побережье с дождем, количество осадков до 35 мм и до 16 мм за 12 часов и менее при снеге.
Об этом: К значительному ухудшению погоды готовятся в Приморье
В Приморском крае из-за прошедшего снега и несвоевременной расчистки междворовых проездов к контейнерным площадкам, в ряде муниципалитетов начал скапливаться мусор. Оштрафованы многие компании.
Подробности в материале: Из-за снегопадов в Приморье перестали вывозить мусор
В Приморье управляющая компания оштрафована на 1 млн рублей: администрация Надеждинского района с ноября 2019 года составила в отношении «управляйки» 20 протоколов, однако компания не прислушалась к требованию закона.
Подробности в материале: За неубранный снег «управляйка» в Приморье заплатит штраф в 1 млн рублей