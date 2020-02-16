Обнинск, Калужская область, 16 февраля, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Зимний мотокросс на приз Первого наукограда России стартовал 16 февраля в Обнинске Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по физической культуре и спорту администрации города. Он проходит в 23-й раз.

Admobninsk.ru На трассе

Соревнования проходят на спортивных трассах в районе плотины на реке Протва. Старты проводятся в два заезда для каждого класса мотоциклов. Спортсмен, заявившийся в двух классах, в одном из классов выступает вне зачета. Спортсмены, занявшие с первое по третье место в каждом классе мотоциклов, награждаются призами, кубками, медалями. Участники в номинациях «самый юный» и «самый старший» награждаются медалями и призами.

Организаторами мотокросса на приз Первого наукограда России выступили администрация города, Обнинский учебно-спортивный центр ДОСААФ России, мотоклуб «Обнинск» и спортивная школа олимпийского резерва «Квант».