Пекин, 16 февраля, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Китайская компания Xiaomi добавила новую функцию защиты устройства в тестовую версию фирменной оболочки смартфонов MIUI 11. Об этом сообщает GizmoChina.

Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine Магазин Xiaomi

При активации новой функции App Behavior Records пользователь получает уведомление при попытке какого-либо приложения совершить определённые действия. В частности, функция отслеживает активацию записи аудио с микрофона в фоновом режиме, активацию фотосъёмки или записи видео, а также попытку получения доступа к истории звонков или контактам без запроса соответствующего разрешения.

Ожидается, что эта функция позволит защитить устройства от так называемых шпионских приложений, которые позволяют злоумышленникам получить доступ к личным данным пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля эксперт по информационной безопасности компании «Лаборатория Касперского» Мария Наместниковазаявила, что лучшим методом защиты гаджетов от шпионских приложений является установка защитных программ, которые могут блокировать создание новых аудио и видеозаписей.