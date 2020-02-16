Донецк, 16 февраля, 2020, 10:37 — ИА Регнум. Украинские боевики восемь раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня по территории Донецкой Народной Республики, сообщили 16 февраля в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Доломитное, Гольмовский, Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Луганское, Коминтерново.

По территории республики боевики украинских формирований выпустили десять гранат из гранатометов РПГ/СПГ, четыре гранаты — из АГС. Дважды был открыт огонь из снайперского оружия, четыре раза из крупнокалиберного стрелкового оружия и четыре раза — из стрелкового оружия.

В результате работы украинского снайпера ранения в область спины и верхних конечностей получил мирный житель города Донецка 1959 года рождения. Разрушений инфраструктуры зафиксировано не было. По территории республики за минувшие сутки было выпущено 14 боевых припасов.

Напомним, что за предыдущие сутки боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 85 боевых припасов.

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Отметим также, что в связи с обстрелами со стороны ВСУ, которые произошли 15 февраля и ранением мирного жителя, глава ДНР Денис Пушилин сделал заявление. Лидер республики отметил, что жителей Донецкой Народной Республики в нарушение норм международного права уже шестой год подряд «подвергают геноциду и истреблению». Он также сообщил, что за жизнь раненного пенсионера сражаются медики ДНР. Глава ДНР отметил, что президент Украины Владимир Зеленский вопреки своим заявлениям о мирных инициативах продолжает уничтожать республики Донбасса.