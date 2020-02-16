Вашингтон, 16 февраля, 2020, 09:44 — ИА Регнум. Компания Microsoft приостановила рассылку последнего автоматического обновления безопасности операционных систем Windows 10. 15 февраля об этом сообщается на сайте службы технической поддержки Microsoft.

Windows 10

Обновление безопасности с номером KB4524244 было выпущено 11 февраля. После установки этого обновления многие пользователи столкнулись с различными неполадками. В Microsoft признали проблему и приостановили рассылку автоматического обновления.

«Это автономное обновление безопасности было удалено из-за проблемы, затрагивающей ряд устройств. Оно не будет повторно предлагаться из Центра обновления Windows, служб Windows Server Update Services (WSUS) или каталога Центра обновления Microsoft», — отметили в службе технической поддержки.

В Microsoft порекомендовали удалить последнее обновление тем пользователям, которые успели установить его и столкнулись с проблемами. Для этого нужно зайти в меню «Пуск» — «Параметры» — «Обновление и безопасность». Выбрать пункт «Центр обновления Windows» и «Просмотреть журнал установленных обновлений». В этом журнале требуется выбрать обновление KB4524244 и удалить его.

«Мы работаем над улучшенной версией этого обновления в сотрудничестве с нашими партнерами и выпустим его в будущем обновлении», — отметили в Microsoft.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, c 28 февраля на компьютерах под управлением Windows 10 перестанет работать приложение социальной сети Facebook.