Москва, 16 февраля, 2020, 09:12 — ИА Регнум. Аналитики DSM Group построили рейтинг лекарственных групп, которые наиболее часто приобретались в России в минувшем году. Об этом сообщает RT.

Лекарства

По имеющимся данным, чаще всего в России приобретались лекарства для стимулирования пищеварения и обмена веществ (18,3% продаж).

Второе место в рейтинге у препаратов от заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системы (14,8%).

Третью строчку рейтинга занимают лекарственные средства для лечения заболеваний респираторной системы (12,4%), препараты от заболеваний нервной системы (11,5%) и препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (8,4%).

Как сообщало 21 октября ИА REGNUM, в прошлом году аналитики отмечали рост продаж успокоительных и антидепрессантов.