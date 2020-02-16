Вашингтон, 16 февраля, 2020, 08:21 — ИА Регнум. Официальные учётные записи Олимпийских игр и футбольного клуба «Барселона» в социальной сети Twitter были взломаны 15 февраля, сообщает Business Insider.

Хакер

Международный олимпийский комитет и представитель ФК «Барселона» подтвердили факт взлома их страниц в социальной сети.

«Скомпрометированные учётные записи были заблокированы сразу, как только мы узнали об этой проблеме», — сообщили в администрации Twitter.

Ответственность за взлом взяла на себя хакерская группировка OurMine. После взлома хакеры заявили, что прочитали личную переписку ФК «Барселона» из которой следует, что в команду возвращается Неймар да Силва Сантос Жуниор.

Бразильский футболист выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в клуб «Пари Сен-Жермен». После восстановления доступа к учётной записи представители ФК «Барселона» удалили это сообщение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале хакерская группировка OurMine также взяла на себя ответственность за взлом учётной запись компании Facebook в социальной сети Twitter.